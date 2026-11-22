Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото: Ее звездный отец страдает от деменции. Фото: Global Look Press\ Keystone Press Agency

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула опубликовала трогательную фотографию с тяжелобольным отцом. Снимком девушка поделилась на своей странице в соцсетях.

На кадре 71-летний артист сидит вместе с дочерью на качелях. Таллула нежно обнимает отца, а тот держит ее за руку. Девушка продолжает делиться семейными моментами, несмотря на тяжелое заболевание актера.

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото: Ее звездный отец страдает от деменции. Фото: соцсети

В феврале 2023 года близкие Уиллиса сообщили, что ему диагностировали лобно-височную деменцию. Заболевание постепенно нарушает работу мозга, затрагивая речь, память и поведение. Еще в 2022 году семья объявила об обнаружении у артиста афазии, из-за которой ему пришлось завершить карьеру в кино.

Ранее другая дочь Брюса Уиллиса, Скаут ЛаРу, показала трогательное видео с отцом. На опубликованных кадрах девушка также держала актера за руку. Запись вызвала многочисленные отклики поклонников, которые поддержали семью звезды «Крепкого орешка».