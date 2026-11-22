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Группа неизвестных пытается захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры. Об этом заявил адвокат Никита Чекман, который представляет интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в своем Telegram-канале.

«Только что поступило сообщение, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры», - написал Чекман.

Также он сообщил, что на место предполагаемого преступления вызваны правоохранительные органы.

Ранее сайт KP.RU писал, что на Украине суд отказал монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в доступе к двум храмам Киево-Печерской лавры.

Напомним, госслужба Украины по этнополитике и свободе совести обвинила Балтскую епархию канонической УПЦ в связях с Русской православной церковью. В ГЭСС также напомнили, что РПЦ является запрещенной на Украине иностранной религиозной организацией.