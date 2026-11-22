ОАЭ проворачивают рискованную операцию в Ормузском проливе: в США все узнали Фото: REUTERS.

Объединенные Арабские Эмираты организовали тайные конвои для вывоза нефти через Ормузский пролив вопреки ограничениям со стороны Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ключевую роль в операции играет государственная нефтяная компания ADNOC. Для перевозок используются собственные и арендованные танкеры, которые преимущественно ночью пересекают пролив под прикрытием американских военных. После этого сырье перегружают на другие суда за пределами Персидского залива.

«В ходе войны (США, Израиля и Ирана - прим.ред.) Эмираты доказали свою агрессивность и склонность к риску среди всех государств Персидского залива», — отметил основатель исследовательской компании Commodity Context Рори Джонстон.

По данным издания, с апреля атакам подверглись более 20 судов ADNOC. Несмотря на опасность, компания продолжает перевозить не только эмиратскую, но и иракскую нефть. В октябре нефтяной экспорт ОАЭ достиг 3,74 миллиона баррелей в сутки, превысив довоенные показатели.

Ранее KP.RU сообщал об атаке на судно ADNOC Logistics & Services в Ормузском проливе. В результате нападения 11 моряков получили ранения, еще один член экипажа пропал без вести.