СК возбудил дело по факту убийства мужчиной собственного сына. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следственный отдел СУ СК России по Якутии возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел двух человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает "КП-Якутия".

По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 47-летний местный житель взял ружье и выстрелил в 15-летнего сына в собственном доме. После этого он направил оружие на 14-летнего сына и супругу и выстрелил. Подросток получил ранение, врачи оказывают ему помощь. Мужчина позднее сел в салон своей автомашины и покончил с собой.

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление мотивов и других обстоятельств. Следователи должны будут определить мотивы и восстановить полную картину инцидента.

Ранее сайт KP.RU писал, что в частном доме в селе Октемцы Хангаласского района Якутии в обнаружены тела двух человек, один из которых являлся несовершеннолетним.