В Канаде рискнули пошутить над Трампом: его двойник копировал манеры и говорил про сделки Фото: REUTERS.

Двойник президента США Дональда Трампа выступил на одной сцене с премьер-министром Канады Марком Карни во время ежегодного ужина парламентской пресс-галереи в Оттаве. Об этом сообщает Sky News.

Пародист развлекал гостей шутками и изображал характерные жесты американского лидера. В частности, он продемонстрировал фирменное крепкое рукопожатие Трампа, притягивая собеседника к себе. Карни не смог сдержать смех, наблюдая за происходящим.

Двойник Трампа выступил на ужине с премьером Канады

«У нас будет отличная сделка. На пути стоит только одно препятствие — я, потому что я сумасшедший, но это нормально», — пошутил двойник президента США.

Артист также обыграл фамилию канадского премьера, заявив, что на сцене находятся сразу два Карни. Шутка строилась на созвучии Carney и английского слова carny, которым называют сотрудников передвижных цирков.

Ранее KP.RU сообщал о попытках американских демократов добиться отмены пошлин Трампа против Канады. Торговые переговоры между Вашингтоном и Оттавой завершились без соглашения еще в августе. После этого США ввели 50-процентные тарифы на ряд канадских товаров. Новые ограничения затронули продукцию на сумму около 20 миллиардов долларов.