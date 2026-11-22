На Урале автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, 15 человек пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло 21 ноября в Чебаркульском районе на участке автодороги железнодорожная станция Бишкиль - село Варламово. По предварительным данным, водитель автобуса съехал трассы в левый кювет и наехал на дерево.

"В салоне автобуса находились 16 человек, ехавшие в г. Карталы... Одной женщине, 1952 года рождения, потребовалась медицинская помощь: с полученными травмами она была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Спустя сутки в медицинские учреждения обратились еще 14 пассажиров, пожаловавшись на самочувствие. Семь человек проходят стационарное лечение, остальным оказали помощь и отпустили. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт KP.RU писал, что четыре человека погибли в ДТП на трассе между Набережными Челнами и селом Сарманово в Татарстане. В аварии погибли двое детей, детали происшествия уточняются.