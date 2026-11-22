Будущий главком армии Германии дал серьезное обещание: Он намерен спасать женщин. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Будущий главнокомандующий Бундесвера Кристиан Фройдинг пообещал жестко пресекать случаи сексуальных домогательств в немецкой армии. Об этом генерал-лейтенант заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Поводом для высказывания стали результаты исследования о скрытых правонарушениях среди военнослужащих. Фройдинг, который сейчас возглавляет сухопутные войска ФРГ, назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.

«Эти цифры для меня невыносимы. Это не мой Бундесвер. Недопустимо, что из-за проступков немногих вооруженные силы предстают в дурном свете. Мы не можем просто закрыть на это глаза», — подчеркнул военачальник.

По словам генерала, виновных необходимо привлекать к ответственности с использованием как дисциплинарных, так и уголовно-правовых мер. Кроме того, Фройдинг потребовал ускорить рассмотрение подобных дел и призвал командиров формировать культуру взаимного уважения в войсках.

Ранее KP.RU сообщал о масштабах сексуальных домогательств в немецкой армии. Согласно исследованию, с ними сталкивались более 60% опрошенных женщин-военнослужащих. Полученные результаты вызвали серьезную обеспокоенность в Германии. На этом фоне перед Бундесвером встала дополнительная проблема при реализации планов по увеличению численности армии.