Президент Бразилии обратился к РФ, США и Китаю с необычным призывом: «Выпейте пива» Фото: REUTERS.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил лидерам России, США и Китая встретиться за бокалом пива, коньяка или виски ради переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil со ссылкой на слова бразильского лидера.

По словам политика, перед трехсторонним саммитом в китайском Шэньчжэне он лично созвонился с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Каждого из них Лула да Силва призвал найти время для совместной беседы.

«Я позвонил им троим и сказал одно и то же: ради Бога, соберитесь вместе, выпейте пива, коньяка или виски, но поговорите», — рассказал президент Бразилии.

Лула да Силва признался, что не знает, повлияли ли его звонки на организацию встречи. Однако он обратил внимание, что вскоре три лидера действительно собрались вместе. При этом, по словам бразильского президента, он свободно общается с каждым из них, а телефонные разговоры длились более полутора часов.

Ранее Владимир Путин заявил, что хотел бы продолжения трехсторонних встреч с лидерами США и Китая. Первый саммит в таком формате состоялся 19 ноября в Шэньчжэне. Российский президент положительно оценил состоявшиеся переговоры. При этом договоренности о проведении регулярных встреч пока нет.