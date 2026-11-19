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Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы трехсторонние встречи с лидерами Китая и Соединенных Штатов Америки имели продолжение. Об этом он сказал журналистам после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне 19 ноября.
«Я бы очень хотел, чтобы это имело продолжение», — сказал Путин журналистам после переговоров.
При этом президент подчеркнул, что трехсторонний формат не обязательно станет единственным способом взаимодействия. По его словам, некоторые решения могут приниматься в рамках других встреч и переговоров.
Путин также заявил, что наличие договоренностей лучше их полного отсутствия, даже если впоследствии не все из них удастся реализовать. Он отметил, что достичь общего знаменателя непросто, однако настрой собеседников и партнеров позволяет рассчитывать на позитивный результат.
Переговоры прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и стали первой встречей руководителей России, США и Китая в таком формате. Лидеры собрались в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Беседа продолжалась около полутора часов, хотя изначально на нее отводили не более часа.