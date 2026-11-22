Мария Захарова раскрыла суть новой блокировки от Google: GFCN проверяла факты, но ее не пощадили. Фото: МИД РФ.

Западные IT-компании применяют «уничижительные и уничтожительные меры» против конкурентов подконтрольных им структур. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) в Google.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» дипломат раскритиковала действия американских технологических компаний. По ее мнению, ограничения вводятся сразу после появления альтернатив западным организациям, включая «Репортеров без границ».

«То есть тогда, когда появляются альтернативы всем их выстроенным системам, в основе которых так называемые „Репортеры без границ“, — эта чудовищная квазиморда какая-то, а не журналистская ассоциация, — тут же начались просто уничижительные и уничтожительные меры», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что подобная практика не является случайностью. Она также указала, что проблема не ограничивается нынешней конкуренцией.

Ранее посольство России в США назвало блокировку аккаунта GFCN актом произвольной цензуры. Дипломаты усмотрели в действиях Google политическую подоплеку. Они призвали американские корпорации соблюдать принципы свободы слова и равного доступа к информации. Кроме того, в дипмиссии подчеркнули необходимость развития независимых цифровых платформ.