Мария Захарова рассказала, почему нужна реформа ООН: Организация начинает гнить. Фото: МИД РФ.

Реформа ООН должна затронуть все структуры организации и «вычистить грязь и гниль» из ее внутренних подразделений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Дипломат прокомментировала итоги саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, подчеркнув необходимость масштабных преобразований в международной организации.

«Не надо сбрасывать со счетов, что эта реформа должна пройтись, я бы сказала, по широкому кругу и вычистить, а в данном случае, я бы сказала, даже употребила слово грязь, гниль, вот эту затхлость из всяческих удаленных уголков», — заявила Захарова.

По ее мнению, изменения нельзя ограничивать штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и Советом Безопасности. Пересмотра требует также работа секретариата и других подразделений организации. Представитель МИД обвинила западные страны в стремлении контролировать их деятельность.

Ранее Россия, Китай и США выразили готовность к реформированию ООН по итогам трехстороннего саммита в Шэньчжэне. Лидеры государств приняли совместную Декларацию о мире. В документе подчеркивается необходимость повышения эффективности международной организации. Стороны также договорились укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем.