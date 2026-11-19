Россия, Китай и США приняли декларацию о мире по итогам саммита АТЭС Фото: REUTERS.

Декларация глав России, Китая и США о мире была принята по итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего саммита.

"Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, страны выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы. Также РФ, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран.

Кроме того, лидеры трех стран отмечают, что принцип согласия государств имеют основополагающее значение. Кроме того, по словам Путина, Трампа и Си Цзиньпина, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция