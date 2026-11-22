Европе грозит паралич решений и полный распад: проблемы предрекают в 2027 году Фото: REUTERS.

Европа рискует столкнуться с серьезным политическим кризисом после серии выборов в крупнейших странах Евросоюза. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на оценки политологов и аналитиков.

До конца 2027 года голосования пройдут в Испании, Франции, Польше и Италии. По данным издания, укрепление позиций евроскептических партий может существенно изменить политическую расстановку сил в ЕС.

«Это может кардинально изменить облик Европы», — предупредила политолог Натали Точчи.

Как отмечает газета, приход евроскептиков к власти позволит сформировать влиятельное меньшинство в Европейском совете. Оно сможет блокировать принятие бюджета ЕС, помощь Украине, расширение объединения и сотрудничество в сфере обороны и энергетики.

Особое внимание аналитики уделяют Франции. Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен намерена сократить взносы страны в бюджет ЕС на 11 млрд евро и закрепить приоритет французских законов над европейскими.

Ранее Politico сообщило, что победа Ле Пен или Жан-Люка Меланшона на президентских выборах во Франции может ослабить единую позицию ЕС по России и Украине. Европейские дипломаты опасаются раскола внутри объединения. Особую роль играет политическое влияние Парижа, позволяющее поддерживать согласованную позицию европейских государств.