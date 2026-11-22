Россиян ждет двойная пенсия перед Новым годом: Кому положены выплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Часть российских пенсионеров в декабре 2026 года получит сразу две выплаты — за декабрь и досрочно за январь 2027-го. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Изменения затронут прежде всего граждан, которым пенсия поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число. Причиной переноса стали новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Январские деньги планируют перечислить до 30 декабря, причем автоматически.

«Обе суммы начисляются за разные расчётные месяцы, поэтому полученные в декабре деньги стоит распределить с учётом расходов в начале января», — пояснил депутат.

Тем, кто получает пенсию во второй половине месяца, январская выплата поступит по обычному графику. Для доставки через почту предусмотрено отдельное расписание.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар сообщила, что в декабре некоторым пенсионерам положена дополнительная надбавка. Ее получат граждане, достигшие 80 лет, а также люди, которым впервые установили инвалидность I группы. Размер надбавки на уход составляет около 1400 рублей. Выплата назначается автоматически.