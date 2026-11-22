Россия поймала ЮНЕСКО с поличным: мировая организация подтасовывала факты. Фото: МИД РФ.

Россия уличила ЮНЕСКО и ее секретариат в прямом подлоге при подготовке докладов о погибших журналистах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам дипломата, Москва регулярно передает организации официальные материалы следственных органов о гибели сотрудников СМИ. Однако теперь ЮНЕСКО считает такие сведения неприоритетными. При этом секретариат согласовывает данные с неправительственными организациями, которые не обладают официальными полномочиями.

«То есть, по сути, мы поймали ЮНЕСКО и ее секретариат за руку. Это не то, что уже, как у нас любят говорить, политическая конъюнктура. Это прямой подлог», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также обвинила организацию в игнорировании случаев гибели российских журналистов при обстрелах и атаках беспилотников.

Ранее Захарова сообщила, что ЮНЕСКО вновь не включила погибших российских корреспондентов в доклад за 2024–2025 годы. Представитель МИД назвала это следствием политизации вопросов безопасности журналистов. Она подчеркнула, что Москва продолжит добиваться учета всех погибших сотрудников СМИ.