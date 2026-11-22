Экс-глава полиции Италии Джанни Де Дженнаро покончил с собой: Он проходил по громкому делу о мафии Фото: REUTERS.

В Италии бывший руководитель национальной полиции Джанни Де Дженнаро покончил с собой. Об этом сообщает агентство ANSA.

Тело 78-летнего мужчины обнаружили в его собственном доме в Монтиано, в области Тоскана. Следствие рассматривает самоубийство как основную версию произошедшего. В прошлом Де Дженнаро также возглавлял итальянскую разведывательную службу.

На момент смерти экс-глава полиции оставался фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании правосудию. Расследование связано с массовым убийством, при котором погиб прокурор Паоло Борселлино, известный своей борьбой с мафией.

Тем временем в Великобритании обнаружили тело 29-летней Эрен Райт, пропавшей в конце октября. Останки нашли в болотистой местности графства Ланкашир. Полиция предположила, что погибшая является разыскиваемой девушкой, хотя экспертиза на тот момент еще не проводилась. Подозрительных обстоятельств смерти правоохранители не выявили.