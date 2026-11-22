США массово атакуют хакеры: Разведка бьет тревогу и предупреждает американцев Фото: REUTERS.

В США ежегодно фиксируют около миллиона киберинцидентов. Об этом заявил директор Национальной разведки Джей Клейтон в эфире телеканала CNN.

По словам чиновника, число сообщений о киберугрозах заметно выросло за последние годы. При этом американским властям, как считает Клейтон, удается сохранять лидирующие позиции в области кибербезопасности.

«Американцы должны понимать, что киберугрозы реальны. В 2020 году в ФБР поступила информация о почти 800 тыс. киберинцидентах. По последним данным, это число выросло до миллиона», — подчеркнул глава Нацразведки.

Накануне CNN сообщил о попытке хакеров проникнуть в базу данных Федерального бюро расследований США. Целью злоумышленников стал Национальный центр информации о преступлениях. ФБР начало расследование инцидента. Ранее атаке также подверглись системы ведомства, содержащие персональные данные его сотрудников.