SHAMAN может записать песню с китайским певцом: Остался один нюанс Фото: REUTERS.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) не исключил, что запишет совместную песню с китайским исполнителем Элвисом Ваном (Ван Си). Об этом певец рассказал журналистам.

Ван представлял Китай на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Еще тогда музыкант выразил желание записать дуэт с российским артистом. Однако остался нюанс - конкретных договоренностей так и нет.

«Я совершенно не против. Здорово будет попробовать», — ответил SHAMAN на вопрос о возможном сотрудничестве.

Ранее Дронов рассказал, что отказался от предложения записать совместную песню с американским рэпером Канье Уэстом. По словам артиста, соответствующий запрос поступил его концертному директору, а у команды даже сохранился скриншот сообщения. Однако SHAMAN не захотел работать с рэпером, поскольку считает это направление чуждым своему творчеству. Певец подчеркнул, что намерен придерживаться собственного музыкального пути.