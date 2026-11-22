Актриса Зинаида Асмолова в фильме "Любовью надо дорожить" (1959 г). Фото: kino-teatr.ru

В Израиле на 93-м году жизни умерла советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова, известная по фильму «Любовью надо дорожить». Об этом свидетельствуют данные портала «Кино-Театр.РУ».

Артистка скончалась 20 ноября в возрасте 92 лет. Она родилась в 1934 году в Донецкой области, а в 1955-м окончила Днепропетровское театральное училище. Большую часть карьеры Асмолова посвятила Государственному русскому драматическому театру имени М. Горького, где служила до 1990 года.

В кино актриса дебютировала в 1959 году, исполнив роль Тамары Петушковой в картине «Любовью надо дорожить». Позднее появилась в телефильме «Атланты и кариатиды». В начале 1990-х Асмолова переехала в Израиль.

Ранее в Москве скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Ей было 88 лет. Актриса получила широкую известность благодаря фильмам «Печки-лавочки» и «Калина красная». Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.