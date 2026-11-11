В Москве началось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В Москве началось прощание с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной, скончавшейся после тяжёлой и долгой болезни. Отпевание и траурная церемония проходят в Храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

Проводить актрису в последний путь собрались родные, близкие, коллеги и поклонники. Похоронят Лидию Николаевну на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с мужем, писателем и режиссёром Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни 6 ноября в московской больнице № 24. Ей было 88 лет. Причиной смерти актрисы врачи назвали острую сердечную недостаточность.

Лидия Николаевна родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась в мастерской Сергея Герасимова. Широкую известность ей принесла роль в фильме «Печки-лавочки», а затем — работы в картинах «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вишнёвый омут». Всего на её счету более 80 ролей в кино.

В 1984 году Федосеевой-Шукшиной присвоили звание народной артистки РСФСР. Она была замужем за Василием Шукшиным до его смерти в 1974 году. У актрисы остались три дочери — Анастасия от первого брака, а также Мария и Ольга, родившиеся в браке с Василием Шукшиным.

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