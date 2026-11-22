SHAMAN рассказал о своей судьбе без музыки: Артист целился в стоматологию Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что мог бы посвятить жизнь медицине вместо музыкальной карьеры. Об этом исполнитель рассказал журналистам.

22 ноября певцу исполнилось 35 лет. В честь юбилея он выступает в Государственном Кремлевском дворце с программой «SHAMAN. 35. Лучшее». В беседе с журналистами артисту предложили представить, какую профессию он выбрал бы вне сцены.

«Что, если не музыка? Медицина. Это была бы хирургия или стоматология», — ответил Дронов.

Ранее SHAMAN рассказал о планах создать собственный мюзикл под названием «Любовь». Певец уже придумал сюжет произведения, однако музыку к постановке ему еще предстоит написать. До этого Дронов исполнял главную роль в этно-опере «Князь Владимир». Впоследствии артист покинул проект.