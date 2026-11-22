Один из богатейших людей в мире потерял десятки миллиардов за несколько месяцев: Акции рухнули из-за решения по ИИ Фото: EAST NEWS.

Сооснователь американской корпорации Oracle Ларри Эллисон за последние три месяца потерял около 40 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Состояние бизнесмена сократилось до 140,8 млрд долларов. Только за последние сутки он лишился 7,9 млрд долларов и опустился на три строчки в рейтинге богатейших людей мира, покинув первую десятку.

Причиной финансовых потерь стало падение стоимости акций Oracle. В пятницу бумаги компании подешевели на 7,5%, до 102 долларов. С начала года их цена обвалилась на 47%. На положение корпорации также повлияли крупные расходы на строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Ранее Bloomberg сообщил, что после промежуточных выборов в Конгресс США крупнейшие технологические миллиардеры потеряли почти 105 млрд долларов. В их числе оказался и Эллисон. Наибольшие убытки тогда понес Илон Маск, чье состояние сократилось на 79,7 млрд долларов. Акции Oracle на фоне падения американского фондового рынка подешевели на 6,9%.