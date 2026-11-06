Итоги выборов в США больно ударили по руководству Nvidia: потери исчисляются миллиардами долларов

Глава Nvidia Хуанг выбыл из десятки богатейших людей после выборов в США. Фото: Yoshio Tsunoda/Globl Look Press

После победы демократов на промежуточных выборах в конгресс фондовые рынки США рухнули, лишив крупных бизнесменов огромных сумм. Так, совокупное состояние гендиректора компании Nvidia Дженсена Хуанга, главы SpaceX Илона Маска и сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона сократилось на $104,9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Больше всех, отмечает агентство, пострадал Илон Маск - его потери оцениваются в $79,7 млрд. А вот глава Nvidia Хуанг по итогам выборов в США не просто потерял $15,1 млрд. Он, к тому же, вылетел из топ-10 богатейших людей мира и оказался «только» на 13-м месте.

Резко упали в цене и акции трех технологических гигантов. Так, акции Nvidia просели на 9,3 процента, SpaceX — на 9 процентов, а Oracle — на 6,9 процента.

Ранее эксперты предположили, что после сокрушительного поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США самым первым от Дональда Трампа сбежит Илон Маск.

Стал набрасываться на сторонника Трампа и осмелевший после победы демократов в США главарь киевского режима Владимир Зеленский. Он обвинил Илона Маска во вмешательстве в политику Украины.