Кроме Гангалы, были ликвидированы старший лейтенант Николай Гринько и боевик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ капитан Игорь Собецкий Фото: REUTERS.

В Донецкой Народной Республике ликвидировали идейного нациста Игоря Гангалу, который командовал 107-й отдельной бригады теробороны ВСУ в звании капитана. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах РФ сообщает ТАСС.

Агентство подчеркивает, что Гангала был потомственным бандеровцем и одним из координаторов "майдана" в Черновцах. О взглядах капитана ВСУ говорит и то, что он возглавлял местную молодежную нацистскую организацию. Кроме того, в зоне СВО удалось уничтожить еще двух офицеров, передает ТАСС. Это старший лейтенант Николай Гринько и боевик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ капитан Игорь Собецкий.

Ранее KP.RU рассказывал о зверствах, которые творят боевики ВСУ в ДНР. Так, военные сообщали, что местного жителя пытались заживо сжечь из-за отказа покидать город вместе с ВСУ. Ему удалось выбраться из машины, которую подожгли боевики.