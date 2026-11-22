Депутат Мютцених призвал европейцев назначить переговорщика с Россией Фото: REUTERS.

В Берлине заявили о необходимости установления диалога между Европой и Россией. Странам-членам ЕС следует как можно скорее назначить переговорщика с Москвой. С таким призывом обратился депутат Бундестага Рольф Мютцених в комментарии Berliner Zeitung.

Он напомнил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц публично сообщил о готовности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Европе стоит развить эту инициативу, если момент для установления контактов еще не упущен, указал политик.

"Наконец должен появиться европейский формат переговоров с Москвой об урегулировании конфликта", - резюмировал Рольф Мютцених.

По версии издания Le Figaro, представители "евротройки" готовы к прямым контактам с Россией. В ЕС начали понимать, что страны растеряли почти все козыри перед Москвой, пишет KP.RU.