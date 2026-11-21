Между Россией и Европой начались переговоры. Пока лишь в заочной форме. Фото: Svet foto/Shutterstock/Fotodom

Между Россией и Европой начались переговоры. Пока лишь в заочной форме. Но как известно, разговор хоть и на повышенных тонах, в любом случае лучше, чем бросаться табуретками. Стороны до сих пор придерживаются диаметрально противоположных подходов. Однако в ЕС явно начали понимать, что уже растеряли почти все козыри. Москва же, чтобы ускорить переговорный процесс, решила дать европейцам одно обещание.

Французское издание Le Figaro уверено: «евротройка» созрела для переговоров с Россией. Но у европейцев (как без этого) есть одно предварительное условие: им нужны гарантии.

«Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что для России европейцы теперь в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с США и Украиной», — процитировало издание представителя Елисейского дворца.

Плюс этой новости заключается в том, что выдвижение конкретных условий – это, по сути, старт самих переговоров. Минус – в ЕС, как обычно, хотят получить сначала «стулья», а уж потом когда-нибудь передать «деньги». Иными словами, они дали понять, что рассчитывают получить нужный им результат еще до старта реальных переговоров.

Жесткий ответ из Москвы

Так не получится – тут же ответили им в нашем МИДе. «Хочу подчеркнуть, — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. – Если будет с их стороны решение воспользоваться приглашением, чтобы они приехали в Москву, то это не подключение указанной группы к так называемому трехстороннему формату».

В то же время он пообещал европейцам, что подготовка будет максимально форсированной и качественной, если все же представители «евротройки» отважатся приехать в Москву. «Посмотрим. Ждем ответа на приглашение», — добавил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Нагадили и убежали

Действительно, пока не ясно, на каком именно уровне будут переговоры, кого направят (если вообще направят) европейцы в российскую столицу и (главное) с чем пожалуют переговорщики в Москву. Если просто поесть черной икры на званом обеде, то какой в этом интерес России?

Вот что накануне по этому поводу на своем брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Пусть сами друг с другом там разберутся, выработают какую-то единую позицию, или позицию большинства, или позицию меньшинства. Они заявят ее, сформулируют, тогда мы будем об этом каким-то образом серьезно говорить».

Дипломат подчеркнула, что Россия готова ко всему по-настоящему уважительному, конструктивному. Она также напомнила, что именно европейцы, а не Москва в своё время вышли из-за стола переговоров: «Мало того, не просто вышли, насорили, набезобразничали, если не сказать нагадили. Чего уж тут не сказать-то, когда действительно нагадили, не убрали за собой, прикарманили многое, вели себя непотребно, все списывали с себя на других и так далее».

Недетский разговор

И все же в Москве их снова ждут. Только на этот раз по-взрослому. «Серьезные переговоры по серьезным вопросам ведутся серьезно, а не исходя из меняющегося направления ветра, температурных особенностей той или иной климатической зоны и так далее», — заметила Захарова.

Между тем уже в самой Европе поведение европейских лидеров начали называть детским. Рассуждая об итогах встречи «коалиции желающих» в Берлине, финская газета Helsingin Sanomat пишет: «Хотя определить победителя встречи сложно, проигравшего найти легко. Европейские лидеры сидели, как дети, боясь того, что скажет президент США Дональд Трамп, и того, как на этот раз замести следы».

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