Конгрессмены намерены выделить Украине помощь вопреки позиции Трампа Фото: REUTERS.

Американские сенаторы из Республиканской и Демократической партий намерены добиться выделения многомиллиардной помощи Украине. В Конгрессе хотят преодолеть вето президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Утверждается, что военную и гуманитарную помощь Киеву намерены выделить в начале 2027 года. Законодатели хотят получить поддержку республиканцев, чтобы при необходимости преодолеть президентское вето.

"Ни один сенатор, с которым я разговаривал за последние две недели, ни из Республиканской, ни из Демократической партии, не сказал, что выступил бы против движения в этом направлении", - оповестил демократ Энди Ким.

Дональд Трамп, напротив, призвал к росту усилий по прекращению огня на Украине. Он поддержал инициативу о масштабном перемирии.