Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп призвал к росту усилий по прекращению огня в Украине. Об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала Fox News.

«Это прекрасная вещь. Это было перемирие. Сейчас мы делаем более масштабную версию этого», — резюмировал глава Белого дома, напомнив о гуманитарной миссии в Алешках.

Важно уточнить, что гуманитарная миссия была организована под руководством его супруги Мелании Трамп. Президент РФ Владимир Путин ранее передал слова благодарности супруги президента США за помощь людям в Алешках.

Ранее KP.RU рассказал, что Мелания Трамп заявила, что важно продолжать подобные гуманитарные миссии на Украине. Также она выразила надежду, что будет установлено новое прекращение огня до Рождества. Президент РФ Владимир Путин также предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке, однако Зеленский это предложение отверг.