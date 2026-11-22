В ДНР семь мирных жителей пострадали за сутки от атак ВСУ Фото: Александр КОЦ.

Территория ДНР вновь подверглась атакам со стороны ВСУ. За прошедшие сутки в республике пострадали семь жителей. Об этом оповестили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Уточняется, что в числе раненых числится подросток. Девочка 2012 года рождения получила травмы при атаке БПЛА в Петровском районе Донецка.

"Семь мирных жителей республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВФУ и детонации ВОП", - уведомили в пресс-службе управления.

Как пишет KP.RU, свыше 40 охраняемых государством церквей и храмов пострадали в России от ударов ВСУ. Объекты подвергаются атакам с 2022 года. В том числе, в Курской области полностью уничтожены две охраняемые государством церкви.