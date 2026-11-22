В ДНР ликвидировали идейного нациста и командира роты ВСУ Фото: REUTERS.

В Донецкой Народной Республике обнаружили идейного нациста, командира роты БПЛА бригады теробороны ВСУ. Игорь Гангала был ликвидирован. Подробностями операции поделились в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.

Как поясняется, капитан Игорь Гангала был потомственным бандеровцем. Он также координировал "майдан" в Черновцах, говорится в материале.

"В ДНР ликвидирован идейный нацист и командир роты БПЛА 107 обр ТРО капитан Гангала Игорь Петрович (1992 г. р.)" - оповестили в силовых структурах.

Известно, что нацист являлся главой местной молодежной нацисткой организации. По данным источников, она называется "Пласт".

Кроме того, известно о ликвидации в ДНР еще двух военных ВСУ. Речь о старшем лейтенанте Николае Гринько и солдате 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Игоре Собецком.

Помимо прочего, агенты ФСБ задержали в Крыму гражданина России и Украины. Мужчина 1971 года рождения подозревается в государственной измене, шпионаже и незаконных действиях со взрывчатыми веществами. Уроженец Сумской области по заданию СБУ собирал и передавал сведения о местах нахождения кораблей Черноморского флота. Он также извещал о позициях подразделений ПВО. В дальнейшем эта информация использовалась противником. Отмечается, что задержанный интересовался номерами на армейских машинах и тактическими знаками.

ФСБ в ноябре завершила операцию по борьбе с террористической деятельностью украинских спецслужб. В рамках операции изъято более 700 кг взрывчатки западного производства. При предотвращении терактов было получено не менее 40 ударных БПЛА. Сотрудники органов безопасности, кроме того, изъяли у готовящих теракты комплектующие и аппаратуру для сборки боевых дронов.

По данным Центра общественных связей ФСБ, Кизляр стал одной из четырех точек, где прошли задержания преступников, завербованных СБУ и ГУ разведки МО Украины. Аресты также провели в Майкопе, Тихорецке и Ростове-на-Дону. Всего были задержаны четыре человека. Еще двое оказали сопротивление ФСБ и были ликвидированы ответным огнем. В Кизляре находился производственный "цех" диверсантов.