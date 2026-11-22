В Германии устанавливают причину отравления угарным газом прихожан во время мессы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

В Германии растёт количество пострадавших от отравления угарным газом в церкви, информирует издание Bild. Первоначально сообщалось о 19 пострадавших, сейчас известно уже о 56 людях, которым потребовалась помощь медиков.

Инцидент произошёл во время богослужения в воскресенье 22 ноября в одной из церквей в Баварии. Вначале во время богослужения потерял сознание ребёнок, потом недомогание почувствовали и некоторые взрослые прихожане.

Двоих прихожан пришлось экстренно доставлять в больницу на спасательном вертолёте, сказано в публикации. В то же время угрозы для жизни пострадавших нет. Спасатели информировали прессу, что причиной недомогания стало превышение концентрации угарного газа в помещении церкви. Предположительно, причиной стал обогреватель.

Ранее в Германии не менее 15 человек отравились хлором в парке развлечений в городе Брюль. Это произошло из-за неисправности в оборудовании находящегося там бассейна.

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