Польская прокуратура заявила об обломках ракет на территории страны Фото: REUTERS.

В прокуратуре Польши заявили об обнаружении обломков трех ракет на территории страны. По версии правоохранителей, боеприпасы нашли 20 ноября. Утверждается, что якобы российские ракеты нарушили воздушное пространство Польши, сказано в материале РИА Новости.

Стоит уточнить, что никаких доказательств того или иного происхождения ракет не приведено. Отмечается, что специалисты провели тщательный осмотр мест происшествия.

"Установлено, что во всех трех местах - в населенных пунктах Новый Липовец (Билгорайский повят), Рудник (Нижаньский повят) и Молодыч (Ярославский повят) - были обнаружены остатки крылатых ракет", - оповестили в прокуратуре.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент. По его данным, ракеты попали в республику случайно. Он считает, что Варшава не должна отвечать на инцидент. Президент США призвал оставить его без дополнительного внимания, говорится в материале KP.RU.