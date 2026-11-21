Трамп счел случайностью падение ракет и беспилотника в Польше Фото: REUTERS.

На территории Польши обнаружили обломки ракет и беспилотника. Их попадание в республику было случайностью. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он считает, что Варшава не должна отвечать на инцидент. Президент США призвал оставить его без дополнительного внимания.

"По ошибке уронили в Польше беспилотник и пару небольших ракет", - оценил ситуацию Дональд Трамп.

Глава Белого дома назвал упавшие боеприпасы российскими. При этом политик не привел доказательств их происхождения. В Москве не подтверждали, что в Польшу залетели дрон и ракеты ВС РФ.

Об инциденте стало известно утром 20-го ноября. По сведениям местного издания Wirtualna Polska, две ракеты и дрон пересекли польское воздушное пространство и упали в двух восточных воеводствах. Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что боеприпасы нашли в Руднике-над-Санем в Подкарпатском воеводстве и в Новом Липовце в Люблинском воеводстве. Никто не пострадал, обломки найдены вдали от жилых домов. Места падения были оперативно оцеплены. Полиция и военная прокуратура начали расследование по факту произошедшего.

Старший инспектор польской полиции Дариуш Дзяло рассказал об обстановке в Люблинском воеводстве после падения БПЛА. Он сообщил, что обнаруженный объект упал и загорелся. Его обнаружили в поле неподалеку от населенного пункта Хмелек. По информации представителя полиции, добраться до объекта было затруднительно из-за продолжающегося возгорания. Жителей призвали не приближаться к БПЛА. Как поясняется, разрушений на земле удалось избежать.

Подобные инциденты уже происходили в Польше ранее. Так, в октябре военный беспилотник рухнул на частную территорию недалеко от Варшавы. В местных правоохранительных органах отметили, что всё случилось под вечер. Природу дрона тоже удалось определить. Как оказалось, БПЛА был учебным дроном военно-технического института вооружения. Польские военные оперативно забрали свою технику. При инциденте никто не пострадал. Однако местные жители серьезно испугались грохота.