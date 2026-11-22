Россиян предупредили об опасности прикосновения к лицу руками в сезон ОРВИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Россияне могут значительно сократить риск заболевания ОРВИ, если будут соблюдать простое правило. Об этом напомнила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Речь о том, чтобы не прикасаться к лицу грязными руками.

«Вирусы оседают на дверных ручках, поручнях, кнопках лифта. Когда мы касаемся лица (а это происходит в среднем 15-20 раз в час), вирус попадает на слизистые носа, рта или глаз — входные ворота инфекции. Мыло разрушает липидную оболочку вирусов и смывает их. Это самый простой и доказанный способ снизить риск заражения», - сказала Драпкина ТАСС.

При отсутствии возможности вымыть руки водой с мылом она посоветовала пользоваться антисептиком, содержащим 60% спирта. Также Драпкина напомнила о необходимости мыть руки после возвращения с улицы, посещения туалета, поездок в транспорте и контакта с больными.

Ранее врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова предупредила, что в России сезон гриппа и ОРВИ продлится до марта или апреля 2027 года.

Также сообщалось, что в России ожидаются две волны гриппа в текущем эпидемическом сезоне.

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