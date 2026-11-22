Politico указало на провал саммита ООН по климату Фото: REUTERS.

В Турции завершился климатический саммит COP31. Впервые за 17 лет участники встречи не приняли итоговый документ. Саммит ООН по климату провалился, пишет издание Politico.

Известно, что участники саммита отклонили проект из-за отсутствия в нем упоминаний об ископаемом топливе. Кроме того, они указали на чрезмерно слабые меры борьбы с потеплением.

Конференция проходила в Анталье с 9 по 22 ноября. Ежегодное соглашение не было достигнуто из-за отсутствия консенсуса. По версии стран, оно полностью игнорирует главную причину климатического кризиса.

Ведущие державы мира уже 140 дней не могут выбрать нового генсека ООН, пишет KP.RU. Фаворитом семи из восьми предварительных раундов стала представительница Коста-Рики Ребека Гринспен. Пока ее кандидатуру не поддерживают лишь несколько стран.