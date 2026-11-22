Демократическая партия добилась рекордного с 1992 года большинства в Палате представителей Фото: REUTERS.

Демократы с января будут представлять большинство в Палате представителей Конгресса США. Партия впервые с 1992 года обеспечила рекордные 258 мест, передает издание Associated Press.

Конгрессмены-демократы будут представлены большинством из-за итоговой победы политика Чака Хаббарда над республиканкой Вирджинией Фокс. Она проиграла на голосовании в штате Северная Каролина.

Республиканцы обеспечили себе меньшее число мест в Палате представителей. У них будет 173 места в нижней палате Конгресса.

Демократы намерены использовать бюджетные и парламентские инструменты, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу смягчить санкции против РФ. Они также планируют добиться увеличения помощи Украине, говорится в материале KP.RU.