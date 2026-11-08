FT: демократы в США готовят новый пакет помощи Украине на 15 млрд долларов

Демократы уже готовят новый пакет помощи Украине на 15 млрд долларов Фото: REUTERS.

Демократы в США намерены использовать бюджетные и парламентские инструменты, чтобы помешать президенту Дональду Трампу смягчить санкции против России и добиться увеличения помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, представители Демократической партии планируют включить положения о военной и энергетической поддержке Киева в законопроект об оборонной политике, который должен быть принят до конца 2027 года.

Предварительно на эти цели хотят направить около 15 млрд долларов. Газета уточняет, что сторонники Киева рассчитывают реализовать инициативу в период "хромой утки" - до вступления в должность нового состава Конгресса в январе следующего года.

Демократы намерены использовать ежегодный закон о национальной обороне как дополнительный механизм поддержки Киева. Они хотят добиться возобновления антироссийских санкций, внеся изменения в соответствующий законопроект.

Парламентарии намерены предложить поправки, предусматривающие продолжение разведподдержки Украины. Издание пишет, что при этом у них нет большинства в две трети голосов, необходимого для преодоления президентского вето.

Ранее Трамп заявил, что не боится попытки импичмента со стороны демократов. Он считает, что это нанесет удар самой партии. Президент США также пригрозил накладывать вето на законодательные инициативы демократов.