Песков: у РФ нет отношений с Францией и Британией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Кремле уточнили, почему Россия еще не назначила новых послов РФ в Британии и Франции. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сейчас Москве некуда торопиться. Он пояснил, что у РФ нет дипломатических отношений с Парижем или Лондоном.

Послы России в указанных странах были освобождены от постов в сентябре 2026 года.

"Что касается Европы, то куда спешить? Отношений (с этими странами) нет", - отметил Дмитрий Песков в беседе с "Ведомостями".

В Европе не отступают от антироссийского политического пути. Как пишет KP.RU, политики и бюрократы утверждают, что ЕС не воюет, но активно поддерживает Украину в военных действиях против РФ. Их средства на оружие нужны якобы исключительно для "общей безопасности".