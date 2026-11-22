В парламенте Венгрии заявили о требовании оппозиции сохранить поставки из РФ Фото: REUTERS.

Оппозиция в Будапеште требует сохранить действующие соглашения с Москвой по поставкам энергоресурсов. Такой законопроект готовит партия "Наша Родина". О нем детально рассказала вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в диалоге с "Известиями".

Она сообщила, что порядка 90% поставок нефти и 75% природного газа в страну осуществляются по долгосрочным контрактам с Россией. Нынешние соглашения обеспечивают для Венгрии наиболее дешевый источник энергоресурсов, добавила вице-председатель парламента.

"Он [законопроект] будет включать в себя поддержку развития проекта "Пакш-2", а также сохранение действующих нефтегазовых контрактов, ограждая тем самым национальные интересы от западной и глобалистской политической повестки", - уточнила Дора Дуро.

О взаимодействии с Москвой также порассуждал министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань. Он подчеркнул заинтересованность Венгрии в продлении американского исключения из санкционного режима, позволяющего Будапешту продолжать закупки российских нефти и газа.