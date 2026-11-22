Фото: Наталья ПАРТОЛИНА.
В столице Турции Стамбуле правоохранители и экстренные службы заняты поисками льва, которого заметили на улицах города. Об этом информирует издание Aykiri.
Сообщается, что лев попал на камеры видеонаблюдения в одном из районов города, также его зафиксировали тепловизоры. При этом издание не выдвигает никаких версий, откуда хищник мог появиться на улицах Стамбула.
«В квартале Ускумрукей района Сарыер поступило сообщение о появлении льва. Начаты работы по его поимке, власти предупредили местных жителей о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности», - сказано в сообщении, опубликованном на странице издания в социальной сети Х.
Ранее жители белорусского города Мядель заметили медведя в 100 метрах от жилых домов.
Как медведи взяли в осаду город Абаза в Хакасии, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем мегаполисы учатся жить рядом с дикими животными. Люди внедряют правила добрососедства с бобрами, выдрами, койотами и енотовидными собаками в черте города.