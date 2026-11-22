В Стамбуле ищут неизвестно откуда взявшегося льва, который бродит по городу. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА.

В столице Турции Стамбуле правоохранители и экстренные службы заняты поисками льва, которого заметили на улицах города. Об этом информирует издание Aykiri.

Сообщается, что лев попал на камеры видеонаблюдения в одном из районов города, также его зафиксировали тепловизоры. При этом издание не выдвигает никаких версий, откуда хищник мог появиться на улицах Стамбула.

«В квартале Ускумрукей района Сарыер поступило сообщение о появлении льва. Начаты работы по его поимке, власти предупредили местных жителей о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности», - сказано в сообщении, опубликованном на странице издания в социальной сети Х.

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