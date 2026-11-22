Следователь Сырымбетова: поиски Усольцевых продолжатся при необходимости Фото: Ольга ЮШКОВА.

Поиск пропавших в тайге осенью 2025-го года Усольцевых пока не увенчался успехом. Семью продолжат искать, если возникнет необходимость и целесообразность. Так заявила глава первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, пишет РИА Новости.

Следователь оповестила, что решение о поисках будет принято позже. На него повлияют текущие условия безопасности для поисковых групп.

"С учетом собранных материалов уголовного дела при необходимости и целесообразности поисковые мероприятия будут продолжены", - известила Яна Сырымбетова.

Стало известно, что пропавшая семья отправилась в поход с двумя мобильными телефонами. При этом неясно, были ли в них средства навигации, указала Яна Сырымбетова. В той местности плохо ловит связь, пояснила следователь.