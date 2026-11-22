В России разработали тест-системы для диагностики двух видов рака Фото: Василий Вахрин.

В России разработали таргетные тест-системы для диагностики рака молочной железы и рака яичников. Ученые из Института медицины и медицинских технологий Новосибирского университета проводят соответствующую работу при поддержке программы "Приоритет-2030", рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Новые панели, как уточняется, - это комплексные лабораторные генетические тесты. Исследования проводят с помощью секвенирования нового поколения, при котором рассматриваются не все ДНК или гены человека целиком. Тестируется определенный набор заранее выбранных участков генов, связанных с конкретными заболеваниями, уточняется в материале.

"Таргетные панели для диагностики двух онкологических заболеваний - рака молочной железы и рака яичников, - разработали научные сотрудники Лаборатории биоинформатики Института медицины и медицинских технологий (ИММТ) Новосибирского государственного университета", - проинформировали в вузе.

В России также стартовало клиническое применение мРНК-препарата "Онкопепт". Его разработали для борьбы с раком толстой кишки, подробнее в материале KP.RU.