Количеств уголовных дел, связанных с криптовалютой, увеличилось, Фото: REUTERS.

Количество судебных разбирательств, связанных с криптовалютными операциями, увеличилось в 2,2 раза за пять лет. Об этом информирует издание «Известия».

«За последние пять лет число судебных разбирательств вокруг криптовалютных операций выросло в 2,2 раза», - сказано в публикации.

Причиной этой тенденции считают активность мошенников в сегменте переводов криптовалюты от человека к человеку и несовершенство правоприменительной практики.

«Сделки с непрозрачной связью между покупателем, плательщиком и получателем актива оставляют добросовестных участников один на один с мошенниками», - сказала изданию эксперт Венера Шайдуллина.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще выманивать деньги у россиян под видом выгодных инвестиций в криптовалюту.

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