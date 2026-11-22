Число задержанных в США авиарейсов достигло 6 тысяч на фоне сбоя Фото: REUTERS.

В Соединенных Штатах фиксируют сбой в работе систем авиакомпании Delta Air Lines. На этом фоне задержаны свыше 6 тысяч рейсов, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

Одним из наиболее пострадавших аэропортов оказался Хартсфилд-Джексон. Воздушная гавань расположена в Атланте. В аэропорту зафиксировали задержки свыше 500 вылетающих и прибывающих рейсов.

Телеканал CNN заявил, что Delta Air Lines устранила сбой в оборудовании. Именно технические неполадки привели к задержкам рейсов.

Прошлый масштабный авиационный коллапс произошел в США в ночь на 14 ноября. Федеральное управление гражданской авиации распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей стране. Ведомство сообщило, что ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов, пишет KP.RU.