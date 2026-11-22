Захаренкова: обязанность выплаты 13-й зарплаты должна содержаться в документах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Россиянам рассказали о порядке начисления тринадцатой зарплаты. Она положена не всем. 13-я выплата может быть только в случае, если данные о ней закреплены в документах организации. Об этом сообщила руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что 13-я зарплата не является обязательной выплатой. Требования к установлению системы оплаты труда закреплены в статье 135 ТК, уточнила эксперт.

"Если тринадцатая зарплата, которая как таковая не является обязательной выплатой, но закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан ее выплатить", - рассказала Валентина Захаренкова.

Средняя заработная плата в России в августе достигла 103 014 рублей. За год она увеличилась на 10 148 рублей. В августе 2025-го средний заработок по стране составлял 92 866 рублей.