"РГ" рассказала о последней фотографии погибших в Истре подруг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Подмосковье нашли тела двух девочек. Их обнаружили на улице Шнырева в Истре. Девочки стояли на козырьке подъезда многоквартирного дома. За несколько часов до смерти подруги сделали совместное фото, узнала "Российская газета".

Отмечается, что девочки сфотографировались в квартире в компании еще одной подруги. Они также делали снимки в одном из заброшенных строений в Истре.

В материале сказано, что знакомые погибших не отмечали странностей в их поведении. Девочки 2011 и 2013 годов рождения воспитывались в благополучных семьях.

Ранее в Петрозаводске нашли двух девочек 7 и 12 лет. Они ушли из дома и не вернулись. Несовершеннолетних обнаружили живыми. По информации правоохранительных органов, криминальная составляющая отсутствует, отмечает KP.RU.