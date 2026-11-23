Возлюбленный Лерчек не поехал в Китай из-за отсутствия загранпаспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Блогерша Валерия Чекалина улетела на лечение в Китай. Она планировала прибыть в Пекин со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Мужчину не выпустили на границе. Он не поехал в Пекин из-за отсутствия загранпаспорта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник из окружения Лерчек.

Валерия Чекалина отправилась на лечение 22 ноября. Она пробудет в Китае месяц. Блогерше предстоит пройти курс процедур от рака.

"Луиса Сквиччиарини (отца ее четвертого ребенка) не пропустили на границе, поскольку у него гражданство РФ, а для граждан РФ обязательно наличие загранпаспорта для выезда, независимо от того, что у него имеется гражданство Аргентины, у него российского загранпаспорта не оказалось", - прокомментировали в окружении Лерчек.

Валерия Чекалина перед вылетом пожаловалась на резкое усиление боли в костях. Блогерша сообщила, что ей стало тяжело передвигаться.