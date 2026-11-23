Мирошник заявил о крахе экономики Украины Фото: REUTERS.

Экономика Украины способна лишь обслуживать внешние дотации. Сама по себе она давно потерпела крах. С такому негативному исходу привели киевские власти. Так заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, цитирует ТАСС.

Дипломат пояснил, что украинские власти сейчас пытаются задействовать средства, приходящие извне. Это делается с помощью "раздутия проектов".

"Как экономика, зарабатывающая деньги, содержащая свое государство и уплачивающая налоги, они уже давно деградировали", - резюмировал Родион Мирошник.

Как пишет KP.RU, глава Евросовета Антониу Кошта подготовил проект бюджета ЕС на следующие 7 лет. Руководство решило выдержать умеренный дефицит. В Евросоюзе сократят траты на своих граждан ради поддержки Украины.