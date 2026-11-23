Трамп: Иран на минувшей неделе стал активнее наносить удары ракетами и БПЛА Фото: REUTERS.

Иранские военные атаковали несколько американских объектов на Ближнем Востоке. За прошедшую неделю они использовали больше ракет и БПЛА, чем за весь год. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

Глава Белого дома заверил, что все выпущенные Ираном боеприпасы были ликвидированы. По его словам, никакого ущерба не причинено. Однако Тегеран всё активнее наносит удары, признал президент США.

"На прошлой неделе Иран выпустил больше беспилотников и ракет, чем за год", - обозначил Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что в Тегеране не готовы заключить со Штатами сделку на условиях Вашингтона. Он не уточнил, в чем расходятся стороны. Предложения иранцев сейчас не устраивают Белый дом, заключил Дональд Трамп.