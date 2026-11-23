Мендель: Зеленский отвергает условия мира и ведет Украину к капитуляции Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не соглашается на предложенные Киеву условия мира. Он не готов заключать сделки. Зеленский активно ведет страну к капитуляции. На это указала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в посте в соцсети Х.

Она признала, что Киеву следовало учесть опыт Финляндии. Хельсинки согласился на мир с Москвой и сделал шаг к завершению Советско-финской войны в 1944 году.

"Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и, к сожалению, ведет Украину к капитуляции", - заявила Юлия Мендель.

Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, экономика Украины на данном этапе способна лишь обслуживать внешние дотации. Сама по себе страна давно потерпела крах. Дипломат уточнил, что власти пытаются задействовать средства, приходящие извне.